quinta-feira, 14 agosto 2025
PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda

Ação ocorreu nesta quinta-feira (14), após denúncia sobre a venda de entorpecentes no bairro Vale Verde

by arthur

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (14), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. A ação ocorreu por volta das 11h40, após denúncia sobre a venda de entorpecentes na localidade.

Durante a abordagem, foram encontradas mochilas contendo 210 pinos de cocaína, 83 pedras de crack, 46 tiras de maconha, 12 sacolés de skank, seis sementes de haxixe, além de dois rádios de comunicação, uma bateria reserva para rádio, dois celulares e R$ 124 em dinheiro.

O material e os suspeitos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

