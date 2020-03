PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas  

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 16:37 horas

Volta Redonda e Angra dos Reis – Policiais do 28ª Batalhão da PM e 33º BPM prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas neste fim de semana no Sul Fluminense. Um deles foi detido no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O suspeito, um homem cujo nome e idade ainda não foram divulgados, desceu rolando por um barranco na tentativa de escapar da prisão, mas acabou detido pelos PMs.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 38; 34 pinos de cocaína e 19 pedras de crack. O flagrante foi nesse sábado (7). O homem foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda).

Angra

Já em Angra dos Reis, outro homem foi preso com 590 pinos de cocaína, na Rua Divinéia, no bairro Japuiba. Ele foi levado para a 166ª DP (Angra dos Reis).