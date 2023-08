PM prende dois suspeitos de tráfico no Siderlândia

Volta Redonda – Guarnições do Grupo de Apoio Tático (GAT) e do Serviço Reservado (P2) do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam na tarde de segunda-feira (14) dois homens suspeitos de tráfico de drogas. A abordagem foi feita na Rua Itaguaí, no Siderlândia, após os policiais receberem denúncias de venda de entorpecentes no local.

Quando a guarnição chegou ao endereço, avistou os dois suspeitos com duas mochilas e um rádio comunicador. Ao perceberem a presença dos agentes, os dois homens tentaram fugir, mas foram capturados. Com eles foram encontrada farta quantidade de drogas, entre cocaína, lança-perfume, maconha e ecstasy. Também foram apreendidos dois rádios Baofeng com uma base de carregador e R$ 87 em espécie. Para conduzir os suspeitos à 93ª Delegacia de Polícia foi necessário o uso de algemas. Na DP, onde o caso foi registrado, constatou-se que um dos suspeitos já tinha contra ele um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido.