PM prende dupla com drogas no Nova Primavera

Matéria publicada em 5 de agosto de 2021, 17:57 horas

Volta Redonda e Três Rios– Agentes do 28º Batalhão da PM prenderam, nesta quinta-feira, dia 5, dois homens suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Nava Primavera, em Volta Redonda. Com eles foram apreendidas 37 trouxinhas de maconha, 15 pinos de cocaína, oito pedras de crack, e um frasco de “Cheirinho da Loló” .

Os PMs apreenderam ainda, dois rádios, um carregador, touca tipo ninja e R$ 90. Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) estavam na localidade, quando cercaram a área e detiveram os dois suspeitos, que estavam com o material. Eles foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.

PM apreendem cinco quilos de drogas em Três Rios

Policiais do 38º Batalhão da PM apreenderam, na noite de terça-feira, dia 4, quase cinco quilos de drogas, em Três Rios. O material entorpecente estava numa área de mata, na Rua Décio Valente, no bairro Cantagalo.

Ninguém foi preso. Os policiais apreenderam dois quilos de sacoles de cocaína e três quilos da mesma droga em tabletes grandes. A apreensão foi registrada na Delegacia de Três Rios.