PM prende dupla suspeita de furtar cabos de torre de empresa de telefonia em Barra Mansa

Barra Mansa – Policiais militares prenderam, nesse fim de semana, dois homens suspeitos de furtarem ativos de torre de empresa de telefonia, em Barra Mansa. Eles foram flagrados, cortando cabos, no local onde a torre está instalada, às margens da Via Dutra, no bairro Boa Vista.

Outros três homens, que fariam o frete do material furtado, também foram abordados pelos policiais. Os dois suspeitos, que retiravam os ativos, alegaram que eram de uma empresa que presta serviço à empresa de telefonia, e que estavam recolhendo o material que foi retirado na manutenção anterior.

A versão da dupla foi desmentida por um responsável da empresa de telefonia, que alegou que os ativos eram realmente para descarte, mas que os dois homens não tinham autorização da empresa para descartá-los.

Os cinco homens foram levados para a Delegacia de Barra Mansa. Os dois homens, que tentavam levar o material, vão responder por furto simples, em liberdade. Os outros três foram ouvidos e liberados.