PM prende foragido da Justiça e dois suspeitos de tráfico em Angra

Angra dos Reis – Policiais militares, com informações do Disque Denúncia (0300-253-1177), prenderam na tarde de terça-feira (14), um foragido da Justiça e dois suspeitos de tráfico de drogas. Ação foi realizada durante operação nos bairros Sapinhatuba 1, 2 e 3, em Angra dos Reis.

Por volta das 17:25h, a equipe da P/2 abordou um homem durante a operação, sendo constatado que havia um mandado de prisão contra o suspeito, que conduzido à 166ª DP (Angra dos Reis).

Dando continuidade a operação, por volta das 18:30h, guarnição do GAT em patrulhamento notaram cinco pessoas que fugiram com aproximação dos agentes. Após realizar um cerco, os policiais prenderam dois suspeitos de tráfico. Com a dupla foram apreendidos: um revólver Cal. 38, contendo 6 munições intactas, 205 pinos de cocaína, 162 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor.

Os suspeitos juntamente com todo o material apreendido foram conduzidos para a 166ª DP, onde permaneceram presos.

Quem tiver informações sobre localização de pontos de drogas, pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177