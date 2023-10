PM prende foragido da Justiça, em Resende

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam na manhã desta terça-feira (10), um homem de 23 anos, foragido da justiça Resende.

De acordo com informações da ocorrência, os policiais abordaram o suspeito na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral, quando conduzia uma moto Honda CB 250F azul. Ao consultar o sistema da polícia, foi constatado um mandado de prisão contra o suspeito expedido no dia 5 de outubro deste ano pela 1° Vara Criminal de Resende, ele havia sido enquadro nos artigos 157 e 121 do código penal (roubo e atentado contra a vida).

O suspeito foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia, onde o mandado de prisão foi cumprido e a moto ficou apreendida para pericia posterior.