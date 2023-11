Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na quarta-feira (1º), cinco suspeitos de passar notas falsas no comércio do Frade, em Angra dos Reis. Com eles foram encontradas 109 cédulas falsas de R$200,00 e a quantia de R$2.126,00 em cédulas verdadeiras.

A ocorrência foi apresentada na 166ª DP onde os suspeitos ficaram presos e caso está sendo investigado