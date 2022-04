PM prende holandês que vendia drogas sintéticas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 10:47 horas

Angra dos Reis – Em menos de 3 horas após recebimento de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) policiais militares da 4ª UPAm prenderam na segunda-feira (25), na Vila do Abraão, na Ilha Grande, um turista holandês suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com os agentes, o Disque Denúncia mencionava que o mesmo venderia drogas sintéticas e receberia mercadorias importadas de empresas de fachada. Ainda segundo a denúncia, as drogas eram distribuídas no Abraão, Aventureiro e Rio de Janeiro.

Munidos com as informações, os policiais militares foram até a Rua das Flores onde encontraram Machiel Roy Matteus, de 37 anos. Com ele foram apreendidos 26 papelotes de LSD, uma barra de “md” e diversos aparelhos eletrônicos.

Diante dos fatos, a equipe procedeu à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e descaminho.

