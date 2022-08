PM prende homem após furtar calcinhas e sutiãs de loja

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 11:58 horas

Barra Mansa – Policiais militares recuperaram na terça-feira (16), um total de 48 peças entre calcinhas e sutiãs que foram furtadas e prenderam autor no Centro de Barra Mansa. Ele praticou o crime numa loja na Avenida Joaquim Leite.

Ele foi visto por funcionários do estabelecimento, colocando as mercadorias dentro de uma mochila. O homem chegou a sair correndo da loja, mas foi localizado pelos PMs que passaram a persegui-lo após serem informados do furto.