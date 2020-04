PM prende homem com mandado de prisão em aberto em Resende

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 10:59 horas



Resende – A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no sábado, dia 25, no bairro Nova Liberdade, em Resende, às 21h30.

Os policiais receberam informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas no bairro e também obtiveram a descrição do possível traficante. Ao chegarem no local indicado, avistaram um homem com as mesmas características, que fugiu ao perceber a viatura se aproximando.

O suspeito ainda tetou se misturar a um grupo que estava sentado numa praça e resistiu à prisão. Ao ser levado algemado para a delegacia de Resende, foi constatado o mandado em aberto e ele ficou detido.