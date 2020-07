PM prende homem com mandado em aberto por tráfico de drogas

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 11:00 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar prendeu um homem que tinha um mandado em aberto por associação e tráfico de drogas, na noite de domingo, em Volta Redonda. A prisão aconteceu no bairro Eucaliptal, na localidade conhecida como “Favelinha”.

Os policiais receberam informações de que o homem, já procurado pela Justiça, estava no local. Em seguida, fizeram contato com o setor de inteligência do 28 Batalhão, para pegar as informações que possibilitassem a prisão. Com isso, o homem foi localizado e detido, sendo levado para a delegacia.