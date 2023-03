PM prende homem na Vila Independência, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 10:47 horas

Com ele foram encontradas arma e munições

Barra Mansa – Policiais do 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 28 anos na noite desta sexta-feira (24), na Rua Enezir José Gonçalves, no bairro Vila Independência. Com ele foram encontrados um revólver calibre 32, seis munições intactas, um aparelho celular e R$ 10.

De acordo com a PM, o homem, ao ver os agentes, tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.