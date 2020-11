PM prende homem que guardava drogas em casa em Itatiaia

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 16:58 horas

Itatiaia – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas, em Itatiaia. Ele estava em uma casa na Rua 12, no bairro Nova Conquista, onde foram apreendidos entorpecentes.

Dois comparsas conseguiram fugir pelos fundos do imóvel. Na varanda, foi encontrada certa quantidade de maconha. Já em uma sacola, que foi jogada no telhado por um dos homens que escapou do cerco policial, foi encontrado material para embalar drogas e uma balança de prescrição.

As buscas prosseguiram e em um dos quartos da residência foram encontrados 99 tabletes médios de maconha e seis pinos de cocaína. O suspeito e o material arrecadado pelos PMs foram levados para a 89ª DP (Resende).