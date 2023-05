PM prende homem suspeito de tráfico no Vila Maria em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 12:10 horas

Durante ação, policiais apreenderam 205 pedras de crack

Barra Mansa – Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam na manhã desta segunda-feira (22), um homem, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Vila Maria, em Barra Mansa.

A ação ocorreu na Rua Augusto Kenup após denúncias de que dois suspeitos armados com um revolver e traficando drogas estariam escondidos no local. Depois da polícia realizar buscas na residência de ambos, foram encontradas 205 pedras de crack com o homem. Com o outro jovem, de 21 anos, nada foi encontrado.

De acordo com a polícia, o jovem foi orientado e não precisou ser conduzido à delegacia , já o suspeito precisou ser algemado e foi levado, junto com o material apreendido, à 90 DP e permanece preso à disposição da justiça.