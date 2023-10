Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da Policia Militar prenderam dois homens com drogas, na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Após denúncia de tráfico de drogas na Rua Barão de Mauá, próximo ao beco “Ping Pong”, os policiais encontraram dois homens, de 28 e 19 anos, com 145 pinos de cocaína, 121 tiras de maconha, dois rádios comunicadores, uma bateria reserva e dois carregadores para rádio. Os homens e o material foram encaminhados para 93ª DP.