PM prende homens com drogas num beco na Caputera I

Angra dos Reis – O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 33º Batalhão de Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (8), num beco localizado na Estrada da Caputera I em Angra dos Reis, prendeu dois homens e apreendeu certa quantidade de drogas. O tráfico no bairro seria de domínio da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo informações da polícia, após receberem informações dando conta de que dois homens estariam diariamente traficando no beco, os agentes foram até o endereço e encontraram os suspeitos, que foram abordados e revistados. As drogas foram localizadas dentro de uma mochila que estava com os homens.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde as drogas estão sendo contabilizadas e caso começa a ser investigado.