PM prende motorista embriagado em Resende

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 15:42 horas

Resende – Policiais militares prenderam nesta quinta-feira (11) um motorista, de 49 anos, visivelmente alcoolizado, em Resende. Ele conduzia um carro, modelo Ecoesport, e foi perseguido. O homem teve o veículo interceptado na Rua do Rosário, no bairro Lava-Pés.

Os PMs observaram que o suspeito estaria alterado. No carro, foram encontradas dois pinos de cocaína.

Levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal, às margens da Via Dutra, no distrito de Floriano, o motorista foi submetido ao exame do bafômetro, que atestou positivo para alcoolemia.

O suspeito ficou preso na 89ª DP (Resende) após ser indicado por dirigir embriagado e também por desacato a um agente da PRF, quando fazia o teste do bafômetro.