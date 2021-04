PM prende seis pessoas com mais de 17 quilos drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 16:17 horas

Barra do Piraí – Uma ação realizada na segunda-feira (5), por policiais militares, resultou nas prisões de cinco mulheres e um homem, em Barra do Piraí. Eles estavam em um imóvel, na Avenida Vereador Chequer Elias, no bairro Vila Helena, conhecido como “armário do CV”, por guardar arma e drogas da quadrilha.

Os PMs disseram que o homem foi quem permitiu que entrassem no imóvel, onde estavam as cinco mulheres, que chegaram a negar o envolvimento com drogas. Mas, acabaram sendo detidas também, após os agentes encontrarem no local, 10,500 quilos de maconha, 7,500 de cocaína e 46 fracos de cheirinho da loló.

Também foram encontrados dois carregadores, 11 munições intactas, seis celulares, um caderno com a contabilidade do tráfico, e material para embalar entorpecentes.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Barra do Piraí, onde o delegado titular Rodolfo Atala, os indiciou por tráfico de drogas, associação para o tráfico e na Lei do Desarmamento.