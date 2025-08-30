sábado, 30 agosto 2025
PM prende suspeito com rádio transmissor em Resende

Homem de 24 anos foi detido após tentar fugir durante patrulhamento na Fazenda da Barra 3

by alice couto

Foto: Google

Resende – Um homem de 24 anos foi preso na manhã deste sábado (30) na Avenida do Contorno, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende. A ação ocorreu por volta das 11h15,  realizada por equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar. O suspeito tentou fugir a pé ao notar a presença dos policiais. Ele acabou sendo detido por agentes do PATAMO 1, que faziam patrulhamento ostensivo nas proximidades.

Na abordagem, os policiais encontraram em posse do suspeito um rádio transmissor, geralmente utilizado para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos envolvidos com o tráfico de drogas. O jovem possui três anotações criminais. Ele foi encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

