PM prende suspeito de extorquir dinheiro de comerciantes no Parque Belém, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 23:49 horas

Segundo informações do Disque Denúncia, suspeito ‘trabalhava’ para dois homens, considerados chefes do tráfico na localidade

Angra dos Reis – Uma informação do Disque Denúncia (0300 253 1177) estragou os planos de dois traficantes do Parque Belém, em Angra dos Reis, na tarde desta segunda-feira (11), que pretendiam “enriquecer” às custas de comerciantes locais.

A denúncia, que foi repassada à policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Parque Belém dizia que bandidos armados de pistola e fuzil, estariam cobrando de comerciantes uma taxa no valor de R$ 300 para segurança e se não pagassem, poderiam ser mortos. De posse dessas informações, os policiais militares realizaram uma operação na comunidade a fim de averiguar a denúncia e conseguiram prender um suspeito. Com ele, foram encontrados R$ 1 mil em espécie, um aparelho celular e 6 folhas com anotações. Questionado pelos agentes, ele informou que estava a mando de dois homens, considerados os chefes do tráfico no local e que aguardaria contato telefônico a fim de repassar o dinheiro aos mesmos. Diante dos fatos, os policiais procederam à 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada.

Para denunciar, a população pode ligar para o 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou então utilizar o aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.