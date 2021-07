PM prende suspeito de matar jovem por espancamento em Resende

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 18:01 horas

Resende – O comandante do 37º Batalhão da PM, tenente-coronel Perry Souza Azeredo, coordenou uma ação, nesta quarta-feira, dia 28, que resultou na prisão de um homem de 37 anos, suspeito de homicídio e, que era foragido da Justiça. Ele foi capturado na Rua Dois, no bairro Morada da Barra, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão que estava pendente.

Segundo a PM, preso estaria em vários homicídios ocorridos em Resende. Um deles, gerou comoção entre os moradores da cidade, quando no dia 25 de março deste ano, um jovem foi espancado até a morte.

Na ocasião do crime, uma emissora de TV local divulgou que o namorado da vítima contou aos policiais militares que o jovem espancado vinha cometendo furtos pelo bairro para sustentar o vício em drogas e, por isso, estava sendo constantemente ameaçado.