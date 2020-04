PM prende suspeito de tentar matar cunhado no Loteamento Chinês, em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 08:15 horas

Um revólver calibre 32, municiado, foi apreendido

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, suspeito de tentativa de homicídio, foi preso por policiais do 28º BPM nesta terça-feira, dia 21, na Rua Ana Gilda de Oliveira Souza, numa localidade conhecida como Loteamento Chinês, no bairro Piteiras, em Barra Mansa. Um revólver calibre 32, além de 10 munições do mesmo calibre, foram apreendidos.

O flagrante foi possível após a PM receber informações sobre a tentativa de homicídio. De acordo com a denúncia, o rapaz é acusado de ter apontado a arma para um homem, de 24 anos, seu cunhado. A irmã do suspeito teria se atirado na frente do companheiro, na tentativa de evitar que seu irmão atirasse.

Após buscas, a PM conseguiu localizar o suspeito próximo à sua residência. O rapaz tentou fugir, entrou em casa, deixando o material apreendido jogado no chão do imóvel. Após o flagrante, todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa).

A irmã e o cunhado do suspeito foram ouvidos e liberados. O suspeito permaneceu preso por tentativa de homicídio.