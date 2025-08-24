PM prende suspeito de tentativa de homicídio no Morro do Ditão, em Paraty

Paraty – Policiais militares da 2ª Companhia Independente (2ª CIPM) prenderam na noite deste sábado (23), um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo dia, no Morro do Ditão. A ação foi desencadeada a partir de informações repassadas ao setor de inteligência da corporação. Com base nos dados levantados, os agentes realizaram um cerco na comunidade, que resultou na captura do suspeito.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele 22 tabletes de maconha, 26 eppendorfs de cocaína, um machado de aço inoxidável, quatro facas, R$ 58 em espécie, além de material utilizado para endolação. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 167ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido.