domingo, 24 agosto 2025
Fale conosco

PM prende suspeito de tentativa de homicídio no Morro do Ditão, em Paraty

Suspeito foi flagrado com drogas, armas brancas e dinheiro em espécie

by Agatha Amorim

Foto: Reprodução

Paraty – Policiais militares da 2ª Companhia Independente (2ª CIPM) prenderam na noite deste sábado (23), um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo dia, no Morro do Ditão. A ação foi desencadeada a partir de informações repassadas ao setor de inteligência da corporação. Com base nos dados levantados, os agentes realizaram um cerco na comunidade, que resultou na captura do suspeito.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele 22 tabletes de maconha, 26 eppendorfs de cocaína, um machado de aço inoxidável, quatro facas, R$ 58 em espécie, além de material utilizado para endolação. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 167ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido.

Você também pode gostar

Tiros atingem carros durante festa em Itatiaia

[VÍDEO] Família de Flávio Bolsonaro teria sido feita...

Homem preso por incêndio em residência escapa de...

Carreta transportando manteiga pega fogo na Serra das...

GAT II prende suspeitos de facção rival durante...

Carro roubado em Volta Redonda é recuperado pela...

Flamengo é bicampeão Mundial sub-20 após vencer Barcelona...

Trio é preso por tráfico de drogas e...

Angra divulga resultado final do processo para monitores...

Homem investigado por tráfico internacional é preso com...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996