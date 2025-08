Volta Redonda – Agentes do 28° Batalhão da Polícia Militar prenderam um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas na tarde deste sábado (2), no bairro Açude 2, em Volta Redonda. Com ele, foram apreendidos 286 pinos de cocaína, 45 trouxinhas de maconha, 12 kits contendo maconha e haxixe e 26 frascos de lança-perfume, além de R$39 em espécie.

O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência.