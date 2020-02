PM prende suspeito por tráfico de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 10:58 horas

Angra dos Reis – Agentes do Grupamento de Ações Táticas 2 (Gat), do 33º Batalhão da PM, prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas, em Angra dos Reis. Ele foi flagrado na quinta-feira (6), no bairro Japuiba, quando vendia entorpecente a um usuário, que também foi detido.

No local, foram apreendidos 413 pinos de cocaína. Segundo os policiais, os dois homens foram levados para a 166ª DP (Angra dos Reis).