PM prende suspeito por tráfico de drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar apreenderam drogas na tarde desta quarta-feira (30), no condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A ação teve início por volta das 17h30, após denúncia de tráfico de drogas na região.

Os policiais realizaram uma incursão no local e identificaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da PM, ele tentou fugir carregando uma sacola plástica, mas foi alcançado no interior de um dos blocos do condomínio.

Dentro da sacola, foram encontrados 125 pinos de cocaína, com valores variados entre R$ 5 e R$ 40, além de um celular Motorola de cor cinza. O suspeito foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.