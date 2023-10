Piraí – Policiais militares prenderam na noite deste domingo (29), quatro homens com um revólver e drogas em Piraí. O caso aconteceu no bairro Asilo, na Escadaria B.

Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar foram até o local verificar denúncia, quando avistaram os suspeitos que tentaram fugir, mas foram alcançados e presos. Com eles, foram apreendidos um revólver cal. 32mm, 32 munições, cinco celulares, um vidro de lança perfume, além de uma bolsa plástica contendo maconha e outra com cocaína.