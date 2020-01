PM prende suspeitos de assalto a joalheria em Valença

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 08:05 horas

Valença – Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (16) suspeitos de assaltarem uma joalheria na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Valença. Segundo a PM, o dono da loja informou que um dos suspeitos anunciou o assalto com uma arma, enquanto o segundo suspeito o prendeu junto à uma funcionária na copa do estabelecimento.

De acordo com a PM, os funcionários informaram que jóias foram levadas, e deram características dos veículos que os suspeitos fugiram. Após buscas, a PM identificou um dos carros, em Barra do Piraí. Os suspeitos, segundo a PM, ao notarem a presença da polícia, tentaram fugir. Houve perseguição e dois foram presos. Após abordagem, os suspeitos informaram aos policiais que a mercadoria roubada estava no outro veículo.

A PM segue em busca dos outros suspeitos. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a 88ª DP (Barra do Piraí), local onde a ocorrência teria sido encaminhada, após o flagrante. Segundo um agente, a ocorrência não foi registrada na unidade, sendo registrada na 91ª DP (Valença), local onde o crime aconteceu.