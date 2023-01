PM prende suspeitos e apreende drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 21:35 horas

Barra do Piraí – Policiais militares conseguiram, depois de cruzarem informações com outra guarnição, chegar a um endereço no bairro Muqueca, onde encontraram suspeitos e uma grande quantidade de droga. O material apreendido e os detidos foram levados à 88ª DP.