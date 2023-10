PM prende suspeitos e apreende drogas no bairro Santa Bárbara

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º BPM apreenderam drogas, um facão, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, um caderno com anotações sobre movimentação do tráfico e R$ 20 em dinheiro com três suspeitos no bairro Santa Bárbara, neste sábado (28).

A equipe foi ao local para apurar uma denúncia de tráfico e conseguiu deter os suspeitos e apreender o material com a ajuda de agentes do serviço reservado da PM (P2).