PM prende trio que escondia drogas embaixo de cama e pistola em cesto de lixo

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 16:40 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam na terça-feira, dia 29, três jovens, e apreenderam um menor, que estavam com drogas e armas, em Resende. O flagrante foi em uma casa na Rua Agenor Marcondes de Godoy, no Morro do Cruzeiro.

Com um dos suspeitos foi apreendido R$ 850. Dinheiro que os agentes acreditam ser proveniente da venda de drogas. Em um quarto, embaixo da cama, foi encontrada uma mochila contendo 356 trouxinhas de maconha.

Já em um armário, foram aprendidos 291 pinos de cocaína. Uma pistola, calibre 9 milímetros, estava no cesto de lixo, no banheiro da casa.

Além disso, os PMs encontraram um revólver calibre 38, carregador e 24 munições.

Levados para a 89ª DP (Resende), os jovens foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma. O menor passou a responder por ato infracional análogo aos mesmos crimes imputados aos comparsas dele.