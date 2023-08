PM prende um suspeito e apreende drogas em Vassouras

Vassouras – Um homem, de 34 anos, foi preso por agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar, na noite de quinta-feira (17), no bairro Residência. Uma sacola contendo pasta base para cocaína foi apreendida durante a ação.

Diante da denúncia de que um homem havia entrado em uma área de mato com uma bolsa supostamente com drogas, os agentes foram até o Bairro Residência e vasculharam o local, mas nada foi encontrado. Quando a viatura se aproximou da Rua José Batista, os agentes notaram um veículo parado com dois homens do lado de fora. Durante a abordagem um dos suspeitos arrancou com o carro e conseguiu fugir, o outro foi pego. Após uma varredura no local os policias encontraram uma bolsa com certa quantidade de pasta base para cocaína.

O caso foi registrado na 95ª Delegacia de Polícia.