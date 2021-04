PM procura ocupantes de Hyundai que atiraram em jovem em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 15:14 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, instaurou um procedimento para apurar a tentativa de homicídio, em que foi vítima um jovem de 18 anos. Ele foi baleado na noite de domingo, dia 4, no bairro Recanto, em Barra Mansa.

O rapaz foi atingido com, pelos menos, três tiros. A vítima está internada na Santa Casa de Barra Mansa. Há informação de uma fonte do hospital, de que um dos tiros atingiu o rosto do jovem perto do olho direito. Por isso, ele corre risco de perder a visão.

Segundo testemunhas, os atiradores estavam em um Hyundai IX 35, e fugiram logo após dispararem contra a vítima, que pode ter sido baleada por engano.

O delegado mandou registrar depoimentos de testemunhas, que presenciaram a cena do crime.