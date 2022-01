Preso suspeito de atear fogo na própria mulher em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 10:34 horas

Barra Mansa – Policiais militares procuravam, desde a noite de terça-feira, um homem suspeito de atear fogo a própria mulher, de 49 anos, em Barra Mansa. Testemunhas disseram que o crime foi praticado na residência do casal na Rua José Coutinho Carvalho, no bairro São Francisco.

A PM não divulgou o motivo do crime, que foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa), como tentativa de feminicídio. Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito jogou um produto inflamável no corpo da vítima e em seguida, ateou fogo.

A mulher foi levada para a Santa Casa da cidade, que não informou o estado de saúde da paciente.

O suspeito foi preso

O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk, confirmou a prisão na manhã desta quarta-feira.

Floroschk informou que ele e sua equipe estavam chegando com o preso na delegacia, onde ele prestaria depoimento. Uma das intenções do delegado é descobrir o motivo do suspeito ter jogado uma substância inflável no corpo da mulher e, em seguida, ateado fogo nela.