PM que matou ex-namorada já foi denunciado por agressões

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 08:40 horas

Volta Redonda – Os advogados Daniela Grégio, Marcela Grégio e Marcelo Tolentino disseram em um jornal carioca, que os registros de agressões feitas, anteriormente, contra o cliente, o cabo da Polícia Militar, Janitom Celso Rosa Amorim, de 39 anos, são inerentes à sua própria profissão. O policial foi preso nessa sexta-feira, dia 27, após matar com um tiro na boca, a ex-namorada, a dentista Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos,

O crime foi dentro do carro, onde estava o casal, no estacionamento da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), no bairro Fátima, em Valença, onde a vítima fazia um curso de pós graduação na área de odontologia. Ela ficou duas horas como refém, em poder do sequestrador, antes de ser baleada.

A reportagem ressalta os registros de agressões feitas contra Janiton, em delegacias do Sul Fluminense. Uma delas, O jovem relatou que foi agredido por um segurança de um posto de gasolina, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, com socos e pontapés no rosto e na nuca.

O rapaz disse que possui uma desavença com o cabo Janitom, que teria sido quem pediu para o segurança lhe agredir. A vítima ainda relatou que Janitom estava no posto em uma viatura da Polícia Militar.

O PM, que está na corporação desde 2006, e lotado no batalhão de Resende, também, segundo o jornal, é apontado ainda de ter agredido uma namorada, há dez anos. A denúncia foi feita pelo irmão da vítima, afirmando que a irmã não tinha ido à delegacia porque estava muito nervosa. A polícia instaurou uma Verificação Preliminar de Informação (VPI), que acabou suspensa.

Em 2013, Janitom voltou a ser denunciado, dessa vez por lesão corporal e ameaça. A vítima também esteve na 90ª DP para relatar que foi abordado pelo policial, que era lotado no 28º BPM (Volta Redonda), mas estava sem farda. O homem afirma que foi revistado e, em seguida, agredido pelo PM com socos. O policial ainda teria colocado o revólver na barriga da vítima.

O homem afirmou ainda que, no dia seguinte, foi novamente abordado pelo policial, que colocou uma pistola em sua cabeça e o arrastou até uma caminhonete. A vítima narra que o PM abriu as portas do carro para que ninguém os visse. Já com as portas abertas, o policial determinou que a vítima arriasse a bermuda e a cueca para revistá-lo. Em seguida, disse que sempre que visse o homem “iria esculachá-lo”. O caso segue em andamento na delegacia.

Os advogados disseram que cabo é extremamente atuante. Eles ressaltaram ainda, que o policial não possui nenhuma condenação e nem respondeu a processo criminal.

– Ele sempre trabalhou na rua, no serviço ostensivo. São coisas que acontecem pelo próprio ofício, é inerente à própria profissão. Ele não responde a nenhum procedimento envolvendo corrupção, sempre foi um policial honesto – afirma Daniela Grégio, ao jornal.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contado com a advogada Daniele Grégio, por meio de facebook, mas, até o momento não obteve resposta.

Crimes

O PM responderá por três crimes. Além de ser indiciado por feminicídio por motivo torpe, o PM Janiton responderá criminalmente, por sequestro e cárcere privado. Ele se encontra preso no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói, região Metropolitana do Rio.

Já o corpo de Mayara foi sepultado na manhã desse sábado, dia 20, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Cidade onde morava. Ela deixa um filho de cinco, fruto de outro relacionamento. Segundo o delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César, o casal estava namorando há três meses.

O policial alegou que o motivo do crime não foi esclarecido, mas, testemunhas disseram que o policial matou, porque não se conformava com o fim do relacionamento.