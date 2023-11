Vassouras – A Polícia Militar deflagra em Vassouras, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação conjunta do 10º Batalhão de Polícia Militar, com apoio de policiais civis da 95ª DP, da Guarda Municipal e da Secretaria de Saúde de Vassouras. A ação acontece nos bairros Grecco, Residência, Centro, Morro da vaca, Madruga, Carvalheira e Morro do General.

O objetivo é intensificar o patrulhamento para prender criminosos, apreender armas e drogas, além da redução dos índices criminais na região.