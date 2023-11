Barra do Piraí – O 10º Batalhão de Polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (30) uma operação no distrito da Califórnia da Barra, em Barra do Piraí. O objetivo prender criminosos, apreender drogas e armas, e desarticular ações de organizações criminosas ligadas ao tráfico.

Os agentes estabeleceram também pontos de fiscalização de trânsito na entrada principal da Califórnia, na BR-393, e na ponte do Dom Bosco.