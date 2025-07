PM recupera dois veículos roubados em Resende

Resende – Dois veículos com registro de roubo foram recuperados neste domingo (20) por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em uma ação no bairro Cabral, em Resende. A ocorrência aconteceu na Rua Albérico Luciano Barbosa após denúncia anônima.

Os agentes receberam informações sobre um Fiat Fastback Impetus, de cor cinza, que estaria escondido em uma garagem e seria produto de roubo registrado em 10 de julho. Ao chegar ao local, a denúncia foi confirmada e a área foi isolada.

Durante a perícia no imóvel, que contou com autorização de um familiar do proprietário, os policiais localizaram também um Honda HR-V, cor branca, igualmente roubado no dia 10 de julho. Os dois veículos foram periciados, mas não foram encontradas impressões digitais. Ambos foram encaminhados para a 89ª DP, onde foi feito o registro de recuperação. O proprietário do imóvel não foi localizado.