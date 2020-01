PM recupera moto furtada em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 11:19 horas

Barra Mansa – Uma motocicleta modelo Honda/CG 125 Fan Ks, com registro de furto, foi recuperada por policiais militares do 28º BPM, na noite desta quarta-feira (08), na Rua Florianópolis, no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa.

De acordo com a PM, após receber uma denúncia indicando que um homem estaria pilotando o veículo, exibindo uma arma para os moradores, uma equipe foi ao local, e, após buscas, encontram o suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, ele teria acelerado o veículo, e, posteriormente, conseguido escapar a pé por uma rua alagada – resultado de uma enchente nesta quarta-feira – deixando o veículo para trás. A PM informou que não conseguiu dar continuidade à perseguição mediante a situação.

O veículo foi recuperado e levado para a 90ª DP (Barra Mansa). Após consulta, foi verificado que o registro de furto do veículo foi feito no dia 07 de janeiro deste ano. A motocicleta será periciada e entregue ao proprietário.