PM recupera veículo com registro de roubo em Barra Mansa

Veículo foi encontrado nesta quarta-feira (20) no bairro Boa Sorte e teria sido roubado em Porto Real; a data do roubo não foi divulgada pela Polícia Militar

Barra Mansa – Policiais militares do 28º BPM recuperaram um veículo Chevrolet Prisma, branco, modelo MT LT 1.4 2018/2019, com registro de roubo na tarde desta quarta-feira (20) no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, após receberem informações de outro PM que o veículo estaria abandonado na Rua Ademar Pineschi. O veículo, segundo a PM, teria sido roubado em Porto Real.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o proprietário do veículo acompanhado de um advogado, que informou que havia feito contato com o seguro e seria enviado reboque para recuperação do veículo.

Ainda de acordo com a PM, um agente da 90ª DP (Barra Mansa) não conseguiu fazer a perícia devido à restrição da pandemia do Covid-19.

Os agentes informaram que após a recuperação, o proprietário identificou a ausência do documento do veículo, além do estepe, macaco hidráulico e chave de roda. As quatro rodas do automóvel também haviam sido roubadas. Ninguém foi preso.