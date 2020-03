PM recupera veículo com registro de roubo em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 17:44 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º BPM recuperaram um veículo com registro de roubo na tarde deste domingo, 15, na Rodovia Presidente Vargas, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. Segundo a PM, a apreensão aconteceu durante patrulhamento, onde, os agentes, ao terem atenção voltada para o veículo – que apresentava características de um veículo utilizado em um roubo há anos atrás – resolveram abordar o motorista, e, ao vistoriarem o veículo, notaram que o chassi apresentava adulteração.

De acordo com a PM, o motorista que conduzia o veículo informou ser o proprietário do automóvel, mas não apresentou nenhum documento pessoal ou do veículo. A PM informou que o condutor foi encaminhado até a 90ª DP (Barra Mansa), e, após consulta no sistema, foi confirmado que o veículo tem registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro, desde o dia 29/12/2011.

Após a confirmação, o condutor do veículo foi preso.