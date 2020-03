PM recupera veículo furtado em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 12:54 horas

Barra Mansa – Um veículo, modelo VW Gol, azul, com registro de furto desde 27/03/20, em Volta Redonda, foi recuperado por policiais do 28º BPM neste domingo, 30, na Rua Cabo Cesário, no Ano Bom, em Barra Mansa.

De acordo com a ocorrência, após a PM receber informações sobre veículo abandonado no endereço, os agentes foram ao local, constatando a denúncia. Durante inspeção, foi verificado que alguns itens do veículo foram roubados, tais como: bancos, bateria, rádio e estepe.

A proprietária do veículo foi identificada, informada sobre a recuperação do veículo, e, após entrar em contato com a empresa de seguros, teve seu carro rebocado. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Volta Redonda).