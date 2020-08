PM reformado é preso suspeito de atirar no namorado da ex-mulher

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 17:19 horas

Três Rios – Um policial militar reformado foi preso nesta segunda-feira, dia 17, suspeito de atirar no namorado de sua ex-mulher. O crime foi no sábado (15) à noite, quando a vítima chegava ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, para buscar a namorada, que foi a pivô da tentativa de homicídio, que acompanhava uma parente, em uma consulta médica.

A vítima foi socorrida no mesmo hospital. Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito atira em seu rival. As gravações auxiliaram os policiais a localizarem o suspeito no bairro Purys.