PM sufoca facções criminosas em Resende

Nos últimos meses, tiroteios assustaram a população resendense. O caso que mais chamou a atenção aconteceu no dia 21 de março, no Fazenda da Barra 2, quando um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de casa.

Sobre os confrontos ocorridos dias atrás no município, o comandante do 5º CPA, coronel Renato Assis, disse que os casos são pontuais. “O que acontece em Resende é pontual. Estamos realizando essas operações continuamente para reprimir o tráfico de drogas, apreender armas, drogas e veículos que possam estar sendo usados em crimes. Tivemos hoje (terça-feira, 26) um grande efetivo nas ruas. A população pode ficar tranquila, pois há policiamento”, disse o comandante.

Resende – O 37º Batalhão de Polícia Militar deflagrou nesta terça-feira (26) uma operação em bairros considerados sensíveis no município devido à disputa por território entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).