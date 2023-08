PM troca tiros com bandidos e apreende drogas em Resende

Resende – Na tarde deste domingo (13), policiais do 37º BPM, lotados no Posto de Policiamento Comunitário do Bairro Paraíso, trocaram tiros com traficantes, no bairro Morada do Contorno. No local eles apreenderam drogas e material de endolação abandonados pelo crime organizado.

O fato ocorreu quando os agentes patrulhavam a Rua 31 do bairro e bandidos armados dispararam diversos tiros contra a viatura. Os policiais revidaram os tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Após varredura na local, encontram 696 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, um invólucro de maconha e uma balança de precisão.

Segundo informações da PM, nenhum agente ficou ferido na ação e até o momento não há informações de baleados em hospitais da região. O material apreendido foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado e começa a ser investigado.

Fotos e Vídeo: enviados pela PM