PM troca tiros com criminosos e apreende drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 16:44 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam na noite de domingo, dia 9, 32 pinos de cocaína em Barra do Piraí. O entorpecente foi abandonado por três homens, que receberem a tiros os policiais, quando chegaram na Rua José Ferreira Filho.

Os agentes revidaram os disparos com tiros de fuzil e nenhum deles foi baleado. Os suspeitos conseguiram fugir, e não há notícia se algum deles ficou ferido.

As drogas, que estavam em uma sacola plástica, foram recolhidas pelos PMs e levadas para a Delegacia de Barra do Piraí, onde ficaram apreendidas.