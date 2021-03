PM volta a constatar irregularidades em obra em Angra dos Reis

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 15:28 horas

Angra dos Reis – Pouco mais de duas semanas desde a ida de policiais ambientais à Ponta Leste, em Angra dos Reis, onde averiguavam denúncia sobre construção irregular encaminhada pelo programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, agentes da 4ª UPAm retornaram nesta quarta-feira (10) à Rua do Monumento do Aquidabã, com objetivo de verificar outra denúncia do Linha Verde, desta vez feita na data de ontem.

A equipe de policiais lotada na Unidade de Policiamento Ambiental Juatinga, assim que chegou ao local, fez contato com o responsável pelo terreno e logo de cara constataram a construção de um muro de contenção em desacordo com a licença 12/2019 da Prefeitura de Angra dos Reis que foi apresentada por ele.

Cabe ressaltar que no último dia 22 de fevereiro, os policiais militares estiveram no local, onde na ocasião, identificaram que a obra seria para a construção de um condomínio com 56 unidades, que, de acordo com a equipe da UPAm, a licença existente não autorizava a implantação de canteiros de obras e muro de contenção às margens da praia.

Mesmo depois de terem informando ao proprietário que era preciso ter as licenças pertinentes, até a manhã desta quarta-feira o responsável ainda não tinha providenciado a instalação de placas indicativas contendo o licenciamento para o empreendimento. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 166ª DP para o registro da ocorrência.

*Com informações do Disque Denúncia