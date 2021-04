Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 19:29 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão da PM conseguiram acabar com uma reunião entre traficantes, que planejavam atacar integrantes de outra facção criminosa rival. A investida ocorreu nesta sexta-feira, dia 9, na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Os policiais militares, após receberem informação sobre o possível confronto entre criminosos, conseguiram localizar onde o grupo estava reunido. Ao observarem a aproximação dos PMs, os suspeitos conseguiram escapar do cerco policial

Na fuga, eles abandonaram 250 sacolés de cocaína, 37 munições de pistola .40 e um caderno com anotações do tráfico de drogas da localidade. Ninguém foi preso, e o material apreendido foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí).