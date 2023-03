PMs apreendem armas em casa no bairro Fazenda da Barra 3 - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 15:32 horas

Resende – Policiais militares do 37º BPM foram a uma casa no bairro Fazenda da Barra 3, após terem acesso a informações privilegiadas. No local, a proprietária do imóvel permitiu a entrada dos policiais, que encontraram uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 9mm sobre o forro de PVC, uma carabina calibre 40 sobre a parte de cima do armário e duas bases de radio comunicador dentro do armário. A polícia informou também que todas as armas estavam carregadas.